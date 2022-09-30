التضامن تستقبل النساء ضحايا العنف فى 9 مراكز.. وتفتتح 5 أخرى خلال 2023

جدة - نرمين السيد - وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.. وتؤكد دعمها لحماية الفتيات والنساء الضحايا وضمان تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع





شهدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر " 2022-2026"، برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجلس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلى المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية فى القاهرة.

وأشادت الوزيرة، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار، مشيرة إلى أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة فى توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.

وتابعت أن رؤية وزارة التضامن، لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح فى البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسرى، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم فى ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائيا لتمكينهم نفسيا وتنميتهم اجتماعيا واقتصاديا ودمجهم بالمجتمع.

وتشرف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن فى خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.

الجدير بالذكر أن الوزارة تشن حملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئى أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الإعلام الاجتماعى، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعى المجتمعى والتنموى لأهالى المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الإيجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.