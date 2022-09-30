قضايا التغير المناخى فى مجلة السياسة الدولية (العدد الجديد)

جدة - نرمين السيد - صدر العدد 230 من مجلة السياسة الدولية والتى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى الأستاذ أحمد ناجى قمحة، تحت عنوان "مصر وقضايا التغير المناخى"، والتى يحاول قمحة فى افتتاحية العدد أن يبين فرص العدالة فى مواجهة التحديات، فى إطار دور مصر وقضايا التغير المناخى.





وفى السياق نفسه، جاء ملف العدد حول قضايا التغير المناخى فى أجندة العلاقات الدولية ، ليناقش إشكاليات الالتزام الدولى بقضايا التغير المناخى وواقع وآفاق قضية التغير المناخى فى عالم مضطرب لد. خالد فهمى وزير البيئة السابق، وإجراءات مواجهة تغير المناخ.. رؤية مقارنة بين نتائج مؤتمرى باريس وجلاسكو، وتحديات وفرص نقل التكنولوجيا وحلول مواجهة تغير المناخ، وإجراءات التكيف مع التغير المناخى ومعضلات التمويل أمام الاقتصادات النامية، وتجارب الدول العربية فى التحول للاقتصاد الأخضر، ووضع قمة المناخ القادمة فى ضوء اعتبارات الجغرافيا السياسية، ورهانات الدبلوماسية المصرية تجاه مؤتمر المناخ للسفير د. محمد حجازى.



وتضمن العدد دراسات هامة أولها تتناول محددات الموقف الصينى تجاه الأزمة الأوكرانية لد. هند المحلى سلطان ود. إبراهيم ربايعة، والثانية تحدد إشكاليات التبعية الأوروبية لروسيا فى الطاقة.. تفسير من منظور نموذج مركبات أمن الطاقة لد. عبدالقادر دندن.

ويحتوى قسم قضايا السياسة الدولية مجموعة من المقالات منها تقييم لنتائج زيارة جو بايدن للشرق الأوسط، ودلالات فشل مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار،واحتمالات تمدد العملية العسكرية الروسية من أوكرانيا لدول أخرى، وأبعاد التنافس التكنولوجى بين الولايات المتحدة والصين، وملامح ومآلات سباق النفوذ الدولى على القارة الإفريقية.



وتضمن العدد قسما خاصا حول التطرف والإرهاب، تناول إشكاليات وقضايا مفاهيم الإرهاب، وبه قراءة فى السمات المجتمعية والثقافية والسياسية عن التطرف والإرهاب فى الغرب لد. عمرو حمزاوى، ودور الإعلام فى مجابهة الإرهاب لد. حسن عماد مكاوى. وخصص القسم الاستراتيجى والعسكرى حول ملحمة نصر أكتوبر.. حرب العزة والكرامة، حيث حوار العدد: مع اللواء أسامة المندوه، وصفحات من ذكريات أكتوبر 1973 للواء د. نصر سالم، ودور قوات الدفاع الجوى المصرى فى نصر أكتوبر 1973 للواء د. يحيى السنجق.



بينما جاء ملحق اتجاهات نظرية حول سيكولوجية الأزمات فى العلاقات الدولية، فى حين تناول ملحق تحولات استراتيجية: القوة البحرية واستراتيجيات القوى الكبرى لتعزيز الهيمنة.