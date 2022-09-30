الهجرة تعلن تخفيض 20٪؜ للتذاكر الخاصة بالطلاب العائدين إلى الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الموافقة على طرح تذاكر طيران مخفضة للطلبة المصريين الدارسين فى جمهورية الصين الشعبية العائدين للدراسة وذلك على متن رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، واستجابة لطلبات شباب الدارسين فى الصين، حيث تم التنسيق مع محمد عباس وزير الطيران المدنى، ضمن آليات التعاون بين وزارتيّ الطيران والهجرة لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج.

وأضافت السفيرة سها جندى، وفقا لبيان صحفى، أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض 20٪؜ من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحى، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

وأشارت إلى أن نسبة التخفيض سيتم مراجعته بشكل دورى من قبل الشركة لدراسة إمكانية تقديم المزيد من العروض وفقا للأماكن المتاحة على أن يتم الحصول على التخفيض للدارسين بالخارج بتقديم صورة فيزا لغرض الدراسة و صورة ID الجامعة الصينية.

وقدمت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، جزيل الشكر لمحمد عباس وزير الطيران المدنى، وذلك على التعاون والتنسيق السريع للوصول لهذه الأسعار المخفضة لطلابنا الدارسين بالخارج، ولسرعة الاستجابة من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم خلال زياراتهم لوطنهم، فى إطار حزمة متكاملة مقترحة من وزارة الهجرة على الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على محاورها وعرضها على مجلس الوزراء.