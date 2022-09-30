وزير البترول يبحث إنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية، فى إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته فى الدخل القومى،





واجتمع الوزير لمناقشة الدراسة التقييمية التى تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية والتى مولها البنك الدولى وتم إعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى، كما عقد الوزير اجتماعا لاستعراض التقرير التفصيلى عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطى الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات.

وخلال اجتماع شركات الفوسفات، شدد الملا، على أن خطوة إعداد دراسة لتأكيد احتياطى الفوسفات واحدة من خطوات العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، لافتا إلى أن شركات إنتاج الفوسفات من صحراء مصر الشرقية لديها الخبرات اللازمة للانطلاق بهذا الخام الحيوى لتحقيق عوائد أكبر تستفيد منها الشركات والدولة، وأن التقارب الذى حدث بين تلك الشركات خلال الفترة الماضية، خطوة فاعلة على طريق العمل المتكامل نحو تصور أفضل لاستغلال الفوسفات من خلال التفكير بطريقة مختلفة فى إدارة الأنشطة الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية الحوار المستمر بين الشركات ومع هيئة الثروة المعدنية والوزارة والتفكير المشترك فى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة أى تحديات وتذليل أى عقبات قد تطرأ، خاصة وأن شركات الإنتاج لديها الكثير من أوجه التعاون المشترك ولديها فرصة كبيرة فى ظل تنامى الطلب على مشروعات إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات التى يحتاجها السوقين المحلى والعالمى.

وأوضحت الدراسة تقدم موقف الشركات بالنسبة لتأكيد احتياطى الفوسفات وتوصياتها بالإسراع فى الانتهاء من تأكيد الاحتياطى فى مناطقها السارية حاليا، على أن تقوم بذلك تباعا فى مناطق الترخيص الجديدة بمجرد الانتهاء من تصاريحها، وأن تكون لديها رؤية واضحة فى أولوية اختيار مناطق التقييم.

حضر الاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه الجيولوجى ياسر رمضان والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.

وحضر اجتماع لجنة تأكيد احتياطى الفوسفات المهندس محمد سعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورؤساء شركات شلاتين شريف الشهاوى والوادى الجديد للطفلة الزيتية الجيولوجى أيمن الساعى والشركة المصرية للثروات التعدينية الجيولوجى هانى السيد والنصر للتعدين المهندس أبوالمجد مفتاح.