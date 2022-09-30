استقبال 260 ألف طالب.. جامعة القاهرة تنتهى من استعدادات بدء العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد 2022 - 2023 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها فى العام الجامعى الجديد.





وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعى ومنظومة الكاميرات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبى بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمنى محدد.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد فى الحرم الجامعى من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية مستشفيات قصر العينى لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، حيث تنظم الجامعة برنامجًا حافلًا بالأنشطة يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية التى تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بالكليات فى جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافى والفنى على مستوى الجامعة والذى سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين ضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام.

كما تحتفل كليات جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسى بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث يحيى أوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية التى تجوب الحرم الجامعى لعزف موسيقاها.