«التعليم العالى»: منح دراسية للحصول على الماجستير من «فولبرايت» قريبا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر تستضيف هيئة فولبرايت منذ عام 1949، بموجب بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، كمؤسسة تعليمية تهدف إلى تعزيز التقدم التعليمى وزيادة التفاهم الثقافى من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





جاء ذلك اجتماع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالدكتورة ماجى نصيف، المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والوزارة، بحضور الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على التعاون مع هيئة فولبرايت من خلال منح الحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية المرموقة فى المجالات العلمية المختلفة والبرامج الأكاديمية الحديثة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة ماجى نصيف، أن الهيئة سوف تقدم منحا دراسية خلال الفترة المقبلة للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج متميزة فى مجال التطوير المهنى، وإعداد القادة، وبرامج تدريس اللغة الإنجليزية، موضحة أن قبول المتقدمين للحصول على هذه المنح يكون بناء على مهاراتهم وقدراتهم.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها: مشاركة هيئه فولبرايت فى فعاليات مؤتمر المناخ COP-27 بشرم الشيخ، الذى سيشارك فيه فريق الهيئة بعدة أنشطة تتضمن حضور خبير أمريكى لإلقاء محاضرة عن شجر المانجروف كوسيلة طبيعية للتغلب على ظاهرة تآكل الشواطئ الساحلية نتيجة لتغيرات المناخ، فضلا عن برنامج استضافة 3 خبراء أمريكيين للتعاون مع قيادات وزارة التعليم العالى على المشروعات المختلفة، ومنها (مشروع تدريب بعض العاملين بالوزارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الابتكار وريادة الأعمال).

كما ناقش اللقاء برنامج تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية (JFDP) فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تدريب41 أستاذا جامعيا وتقوم الهيئة بإرسال الأساتذة لمدة 8-10 أسابيع للتدريب فى جامعات تكساس A&M، وجامعة تكساس بأوستن، وجامعة دينفر.، وحصل على المنحة أساتذة من 21 جامعة مصرية.

جدير بالذكر أن هيئة الفولبرايت بمصر تعد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولى بين الدولتين، والذى تم توقيعه فى 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمى والثقافى بين البلدين، وتقدم الهيئة عدد كبير من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.