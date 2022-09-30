«الطاقة الذرية» تعتمد قرار مصر بتطبيق نظام الضمانات فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للسفارة المصرية فى فيينا، اليوم الجمعة، إن القرار حصل على تأييد 117 صوتا فى مقابل امتناع 7 أصوات ولم تصوت أى دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التى جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة.

وبدوره قال السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد الثقل الذى تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التى تنادى بها ووجود دعم كبير من غالبية المجتمع الدولى لتحقيق أهداف ومقاصد القرار أملا فى صياغة واقع جديد فى الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن القرار الذى تتقدم به مصر سنويا للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التى تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التى تعترى تنفيذ هذا القرار وحمل إسرائيل على الدخول فى حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى، أسوة بكافة دول المنطقة.

وذكر الملا أن انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول فى حوار جاد لتحقيق هذا الهدف.