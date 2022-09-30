إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالا باليوم العالمى للقلب

جدة - نرمين السيد - أضيئت مساء أمس، قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقلب والذى تحتفل به منظمة الصحة العالمية سنويًا يوم 29 سبتمبر بهدف التوعية ضد المخاطر التى تتسبب فيها أمراض القلب وخفض معدل انتشارها حول العالم.





يأتى الاحتفال باليوم العالمى للقلب بالتعاون بين جامعة القاهرة ومستشفى وادى النيل فى إطار الدور الفعال فى نشر المعرفة والوعى بأمراض القلب للمجتمع المصرى، وبحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادى النيل. من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على أهمية هذا اليوم فى تكوين نوع من التوعية للمواطنين بخطورة أمراض القلب، وأهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها للتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا ضرورة تشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام، ووضع خطط مستقبلية وبرامج للحد من الإصابة بأمراض القلب.

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