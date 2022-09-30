الهجرة: برنامج تدريب المصريات بالخارج يعكس اهتمام الدولة بالمرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة سها جندى، للمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، وعدد من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، الذى تقدمه الأكاديمية لنحو 75 سيدة مصرية من 17 دولة مختلفة حول العالم، للفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاما، بالتعاون مع وزارة الهجرة، وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار التواصل والمتابعة مع المصريات المشاركات بالبرنامج.

كما وجهت وزيرة الهجرة التحية والتقدير لكل سيدة مصرية تشارك فى برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، وكان لديها الحافز والشغف لأن تخوض تجربة تعليمية وتدريبية جديدة فى حياتها، خاصة عندما تقدمها لها بلدها ورغم وجودها فى الخارج، ولقد كان الوجدان والارتباط بالوطن محركا أساسيا دفع كل سيدة لأن تستفيد من البرنامج، للتعرف عن قرب على ما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مصر، وكذلك معرفة التحديات التى يخوضها وطنهم فى المرحلة الراهنة.



وأثنت السفيرة سها جندى على المحتوى المتميز لبرنامج تدريب المصريات بالخارج، حيث يتضمن عددا من المحاور الهامة مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومى، وغيرها من المحاور التى تسهم فى تشكيل وعى وطنى قوى وتزيد من ارتباط مواطناتنا بالخارج بوطنهم.

وأضافت أنها لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمى والتدريبى لبرنامج تدريب المصريات بالخارج.

وقالت الوزيرة فى ختام حديثها "أنتن طاقة أمل حقيقية استنفرها برنامج تدريب المصريات بالخارج، وسنعمل فى وزارة الهجرة على الاستفادة من هذه الطاقات بما يخدم صالح الوطن، فلكل منكن مستقبل عظيم".

وحرصت وزيرة الهجرة على تقديم بالغ شكرها للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على ما بذلته الأكاديمية من جهد؛ حيث تم تصميم البرنامج ليتم إدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب والتى من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمنى لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.

من جانبها، قالت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، إن برنامج "تدريب المصريات بالخارج" أحد البرامج الرائدة التى تعتز الأكاديمية بتنفيذها، والذى يهدف إلى التواصل مع المصريات المقيمات خارج جمهورية مصر العربية فى البلاد المختلفة واللاتى يرغبن فى تطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية، ويعد برنامج "المصريات فى الخارج" هو أول منحة ممولة للمصريين فى الخارج تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية.

وأضافت رشا راغب أنه تتم الآن المقابلات الشخصية لمرشحات الدفعة الثانية من برنامج "المصريات فى الخارج"، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وهى المرحلة الأخيرة من مراحل التصفيات الخاصة بقبولهن فى البرنامج، داعية المصريات بالخارج الراغبات فى الالتحاق بالبرنامج، التسجيل للدفعات الجديدة وهو مفتوح الآن عبر الموقع الإلكترونى عن طريق الرابط: https://nta.eg/ewap.html



وأكد الحضور من المشاركات ببرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، على الدور الفاعل للأكاديمية الوطنية للتدريب، تجاه الشباب المصرى وتأهيله للقيادة، وشددن على أن برنامج تدريب المصريات بالخارج، فرصة ذهبية أتاحتها الأكاديمية برعاية وزارة التخطيط وبالتعاون مع وزارة الهجرة، للمرأة المصرية بالخارج، لربطها ببلدها الأم، والاستفادة من قدراتها وخبراتها ضمن خطط التنمية التى تعمل عليها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، وأن ما تحقق يعكس رؤية وإرادة القيادة السياسية فى الاهتمام بالمرأة المصرية، وفتح المجال أمام تمكينها تمكينا حقيقيا، وفى القلب من ذلك المرأة المصرية بالخارج.

وأشار الحضور من المشاركات للتأثير الإيجابى للبرنامج على شخصياتهن، نتيجة محتوى البرنامج المتنوع، بين تنمية المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، بجانب التعريف بإنجازات وتحديات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، ما أكسبهن بعدا مهما فى التصدى للشائعات التى يريد البعض الترويج لها بالخارج، من خلال ما تم تنفيذه من زيارات لأهم المشروعات القومية ومنها زيارة قناة السويس الجديدة.

واختتمت المشاركات "إن البرنامج ساعد على أن يصبح لنا دور فاعل فى مجتمعاتنا ممثلين للمرأة المصرية الرائدة، ومستعدين فى المساهمة بجهود الدولة المصرية فى المجالات المختلفة، بهدف الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة مؤخرا، وكذلك المشاركة فى الترويج لمصر خارجيا ونقل الحقائق التى اطلعنا عليها خلال زيارتنا الأخيرة للوطن".مبانزى فى غينيا