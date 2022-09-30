نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. النهوض بالتعليم والصحة على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السودان الشقيق، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السودانى عن التقدير العميق الذى تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبى والحكومى الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيداً بالدور الهام للجنة فى تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولى، ومشيراً إلى جهود مصر فى تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور فى القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنيين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجستياً.

من جانبه أعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالدور الأولمبى التاريخى لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذى يعد امتداداً للموقع المصرى الريادى فى المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم.

ووجه الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذى اختزل العملية التعلمية فى الحصول على شهادة.

كما وجه الرئيس فى ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعى ومنصات الاستبيان فى مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم.

وخلال الأسبوع الماضى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم فى مصر".

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون فى مجال الطاقة.

وقد أكد الرئيس البلغارى خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك فى ظل دورها المحورى بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبى.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل.

شارك فى الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء هشام مصطفى سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، وعميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشارى المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة فى مصر.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة، والتى تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود الدولة فى توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص".

ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من اجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات، وذلك فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، الأمر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محلياً.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم.

وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى ـ الأسبوع الماضى ـ بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم الرئيس الجائزة بقصر الاتحادية.

ومن جانبه أكد الرئيس الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى منطقة توشكى بجنوب الوادى، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

واطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرى الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجهاً باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضى فى منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب باكستان فى ضحايا الفيضانات التى أصابتها مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر حكومة وشعباً مع باكستان فى ظل الظروف الصعبة والخسائر التى خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة فى جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التى يواجهها الشعب الباكستانى.

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.