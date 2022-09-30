24 درجة فى هذه المحافظة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع رجال هيئة الأرصاد الجوية، طقسا شديد الحرارة، اليوم الجمعة، رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشرقية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.







كما توقعت الهيئة، نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة، اليوم الجمعة جاءت كما يلى:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25. الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24. مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 23. سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25. قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26. أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.

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