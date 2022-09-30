نجاح جراحتين دقيقتين باستخدام أحدث الطرق العلاجية بمستشفى النصر التخصصى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الحالة الأولى لطفل 13 عاما كان يعانى من عيب خلقى بتكوين جدار الصدر أدى إلى تقعر من النوع المعقد لعظمة القص وجدار الصدر الأمامى مما كان يسبب له ضيق بالتنفس وضغط على القلب، بالإضافة للأثر النفسى لهذا التشوه وأجريت الجراحة بتقنية التدخل المحدود بجرح لم يتجاوز 6 سم وتم إعادة التكوين الطبيعى لجدار الصدر بنجاح

أما الحالة الأخرى لمريضة 47 عاما، من محافظة الإسماعيلية فى إطار التعاون بين المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كانت الحالة قد خضعت سابقا لجراحتين قلب مفتوح مما جعلها من الجراحات الأشد خطورة حيث كانت تعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى الصناعى الذى تم استبداله سابقا نتيجة ضيق جذع الشريان فكان لابد من استخدام تقنية حديثة عالميا لتوسيع جذع الشريان الأورطى وذلك للتمكن من استبدال الصمام بآخر أكبر حجما يتناسب مع وزنها.

وخرجت الحالات بصحة جيدة من المستشفى

وأجرى الجراحات بنجاح كلا من:

د. أمير البسطويسى.. استشارى ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى

د. أحمد الكافورى، أخصائى جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى

د. رأفت نجيب، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى

د. محمود دراز، استشارى التخدير بمستشفى النصر التخصصى

م. هاجر السعيد، م. ميادة السعيد، تمريض عمليات مستشفى النصر التخصصى

وذلك بالتعاون مع فريق الرعاية المركزة لمتابعة الحالات بعد الجراحة، د. شاذلى عبد العال، د. إسلام عبدالفتاح، د. أكرم محمد، أخصائيى القلب والرعاية المركزة بمستشفى النصر التخصصى.