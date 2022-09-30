أمين منتدى الهند للوسطية والحوار: الرئيس السيسى دشن عهدا جديدا فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمنتدى الهند للوسطية والحوار الدكتور محمد سليم الندوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دشن عهدا جديدا فى تاريخ مصر، وجعلها منطلقا عالميا للفكر الوسطى المستنير.





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