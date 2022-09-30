صحف اليوم تبرز حصول الرئيس السيسى على إحدى أرفع الجوائز الدولية

جدة - نرمين السيد - كما تناقلت الصحف نبأ موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة أمس على القرار الذى طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط.

واهتمت الصحف - كذلك - بإعلان وزير الخارجية سامح شكرى عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلى الحالى على الجهود، التى تبذلها القاهرة؛ من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

ونال حضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى (جـاسـر ۱۳۲)، الذى تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى، اهتمامات الصحف التى تابعت أيضا الاستعدادات التى تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP27) خلال نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذى عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ. ح. هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وذكرت صحفية (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه - خلال الاجتماع - باستكمال جميع العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضى فى منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ فى المنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا نحو تحقيق الهدف الإستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وفى نشاط رئاسى ثان، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى أكد أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص؛ تعكس تقدير جهود مصر فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم.

وابرزت الصحيفة إهداء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى إلى الرئيس السيسى جائزتها الدولية، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه الرئيس من دعم لهم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى أكد الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.

دوليا، أبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة أمس على القرار الذى طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن القرار حصل على تأييد 117 صوتا فى مقابل امتناع 7 أصوات، ولم تصوت أى دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التى جرت ضمن أعمال الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية) إعراب وزير الخارجية سامح شكرى - خلال استقباله رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحی فتوح - عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلى الحالى على الجهود التى تبذلها القاهرة من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد قال إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث قام "فتوح"، باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى وأهـم قـراراتـه، المشهد الفلسطينى الحالى وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة.

ونسبت الصحيفة إلى شكرى تأكيده دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطينى الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى (جـاسـر ۱۳۲)، الذى تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

وفى سياق التحضيرات المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP27)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفقدت استعدادات مدينة شرم الشيخ لانعقاد مؤتمر COP27 فى نوفمبر القادم وذلك خلال زيارتها للمدينة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة تابعت آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقـاء للمؤتمر، والتأكد من وصول جميع الخدمات بالمنطقة، وتفقدت قاعة المؤتمرات والاعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليقدم المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذجا للتوافق البيئى بكل أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية، وأيضا آخر مستجدات أعمال توسعة القاعة المقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمشاركين والتى قد تصل إلى ما يقرب من 30 الف مشارك على مستوى العالم وفى ظل الإقبال الكبير من مختلف الدول والجهات على المشاركة فى المؤتمر مقارنة بالدورة الاخيرة له.

وأوضحت الصحيفة أن قاسم صرح - لها - بأن الوزيـر شدد على المحافظات بتطهير وصيانة مخرات السيول، وتفقد سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات فى حالة سقوط الأمطار أو حدوث سـيـول، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بزيارات من إدارة الأزمات التابعة للوزارة والمحافظات مراجعة استعداداتها جميعا والإجـراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها.

وفيما يخص الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (الأخبار) - فى تقرير نشرته تحت عنوان (العام الدراسى ينطلق غدا.. والحقائب هدية "الداخلية" للتلاميذ) - أن جرس المدارس ينطلق غدا، مؤشراً ببدء عام دراسى جديد، حيث أكملت مديريات التعليم بجميع المحافظات استعداداتها لاستقبال الطلاب، وضمان توافر الكتب وتوفير المدرسين، كما افتتح المحافظون المدارس الجديدة وتم تشكيل لجان للمتابعة وغرف عمليات لضمان سير العملية التعليمية فى مسارها الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية واصلت إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر إحتياجاً، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار فعاليات المرحلة الـ ٢٣ لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسى الجديد .

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى القول إن أبرز صفات العام الدراسى الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة والاهتمام بالحضور، والاعتماد على الأنشطة التعليمية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، من خلال دمج التكنولوجيا فى البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوي، ووجه التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء الدراسة غداً.