إغلاق محطة مترو جمال عبد الناصر اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وسيكون الإغلاق على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهايته؛ للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث، مع افتتاح المحطات الجديدة.
وأوضح أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعى فى ذلك اليوم بكامل محطاته، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، منذ بداية التشغيل حتى نهايته، عدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم.
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