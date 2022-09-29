غداً.. إغلاق محطة جمال عبدالناصر بالخط الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:32 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول غدا الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ على مدار اليوم بالكامل منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل، وذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة.

وأوضح أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعي فى ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، ماعدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم.

وناشد "متحدث المترو" جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .