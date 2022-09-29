مسلسل الاختيار يحصد جائزة أفضل محتوى درامى من "الشارقة للاتصال الحكومى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - فاز مسلسل الاختيار بجائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وكرم سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في "مركز إكسبو الشارقة"، بالتزامن مع ختام فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ 11.

حقق المسلسل نجاحا واسعا، والذي عرض الجزء الثالث منه خلال شهر رمضان الماضي، وحصل على نسب مشاهدة واسعة من الجمهور.