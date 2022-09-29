بروتوكول تعاون بين التعليم ومعهد شينزن بالصين لتطوير مناهج 3 مدارس فنية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد شينزين للفنون المهنية بالصين، بهدف تطوير مناهج التعليم الفنى ودمج المهارات الحياتية ومستويات التفكير العليا وحل المشكلات وريادة الأعمال والابتكار فى تدريس برامج التعليم الفنى وتدريب المعلمين.





وبحسب بيان صحفى، حضر توقيع البروتوكول من جانب الوزارة، الذى تم افتراضيا، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور، عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومن الجانب الصينى تشنغ هونغ بو عضو اللجنة الدائمة للجنة البلدية فى شنتشن، وتشانغ تاو القائم بأعمال السفارة الصينية فى مصر.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور صبرى عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومن الجانب الصينى يانج زين بن رئيس مجلس إدارة معهد شينزن.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن هذا الاتفاق يأتى كخطوة أخرى فى مجال التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والصينى فى مجال التعليم بشقيه العام والفنى، مشيرا إلى أنه فى إطار التعاون مع مقاطعة تيانجين الصينية تم إنشاء ورشة لوبان وهى ورشة ذات مستوى عالى من التجهيز وتسمح بتدريب المعلمين ورفع كفاءة طلاب التعليم الفنى.

وأوضح أنه فى مجال تعليم اللغات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمركز الرئيسى لمعهد كونفوشيوس بالصين وذلك لإتاحة تدريس اللغة الصينية فى مدارس التعليم قبل الجامعى بمصر كلغة أجنبية ثانية.

وأكد الدكتور محمد موسى عمارة، أن التطور الذى يشهده التعليم الفنى فى مصر بفضل اهتمام القياده السياسية ودعمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول إلى نظام تعليم فنى جديد ومتطور يعتمد على رفع قدرات كوادر التعليم الفنى وتطوير واستحداث البرامج الدراسية المطلوبة فى سوق العمل - بمشاركة أصحاب الأعمال فى إدارة العملية التعليمية - ليضمن لخريجيه التمكن من الجدارات الفنية اللازمة لتأهيله للمنافسة على فرص عمل لائقة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية تزدهر ويتعمق التعاون يوما بعد يوم وينعكس ذلك فى كل المجالات وأخص منها التعليم الفنى التعاون الذى تم مع مفوضية التعليم بمقاطعة تيانجين لإنشاء ورشة لوبان بمدرسة تكنولوجيا الصيانة فى برنامجى تشغيل المعادن وصيانة وإصلاح السيارات، وتدريس اللغة الصينية فى مصر لأول مرة بمدرسة تعليم فنى وهى مدرسة تكنولوجيا الصيانة بدء من العام الدراسى 2022/2023.

وأشار الدكتور صبرى عثمان، إلى أن إزدهار العلاقات المصرية الصينية وتعمقها يوما بعد يوم والذى يتوج اليوم بتعزيز التعاون بهدف تطوير البرامج والمناهج الدراسية التى يتم تطبيقها بالمدارس الثلاث موضوع إتفاق التعاون بمحافظة الأقصر وهى: مدرسة الأقصر الصناعية الثانوية الميكانيكية والتى تضم 650 طالبا فى تشغيل المعادن والسيارات والتركيبات ومعدات كهربية، ومدرسة القرنة الزراعية والتى تضم المدرسة 1900 طالب وطالبة، ومدرسة الأقصر الفندقية والتى يتواجد بها 500 طالب وطالبة.

وأوضح تشنغ هونغ بو عضو اللجنة الدائمة للجنة البلدية فى شنتشن، أن التعاون بين الصين ومصر فى التعليم الفنى والتعليم الصينى والتعليم الرقمى قد تعمق كثيرا وحقق نتائج مهمة، وهو نموذج للتعاون التعليمى العميق بين الصين وإفريقيا.

وأكد شانغ تاو القائم بأعمال السفارة الصينية فى مصر، أن الصين على استعداد للعمل مع مصر لزيادة تعميق التعاون التعليمى فى مختلف المجالات، وتعزيز العمل التجريبى للتعليم الصينى فى المدارس الابتدائية والثانوية فى مصر هذا الخريف بشكل مشترك.