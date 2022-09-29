جودة التعليم تعتمد 230 مدرسة و4 برامج متخصصة بجامعتين وكلية أزهرية

وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، اعتمد مجلس إدارة الهيئة، أربعة برامج أخرى فى إطار الاعتماد البرامجى، وهى: برنامج معلم التربية الفنية وبرنامج معلم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، وبرنامج هندسة الاتصالات وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية.
وفيما يتعلق باعتماد مؤسسات التعليم الأزهرى العالى، فقد اعتمد المجلس كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر.
وفى ختام الجلسة الدورية لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صرحت الدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئه، بأننا نضع نصب أعيننا اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمنظومة التعليم، والأخذ بأحدث الأساليب التى تحقق نقلات نوعية بمخرجات التعليم فى مصر.
وأوضحت رئيس هيئة جودة التعليم، أن توجه الدولة المصرية نحو إحلال الرقمنة بكل مجالات العمل المؤسسى، وحرص القيادة السياسية على انعكاس هذا التوجه على كل مؤسسات التعليم فى مصر، يمثل بالنسبة لهيئة جودة التعليم خريطة طريق لتحقيق أعلى مستويات الجودة، واستحداث كل مايناسب المرحلة الحالية من معايير وأفكار جديدة ترتقى بنواتج التعلم وتصب لصالح التنمية المستدامة فى مصر.
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