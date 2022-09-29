أبطال البارالمبية يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد السيسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز أبطال البارالمبية الذين يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد السيسى: ومن هؤلاء الأبطال فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال، وإبراهيم حماتو، والسباحة المصرية آية أيمن، وشريف عثمان بطل مصر فى رفع الأثقال البارالمبى.

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