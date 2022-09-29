سفير مصر فى أثينا يبحث مع وزير الخارجية اليونانى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، اليوم الخميس، عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، حيث هنأه على تقديم أوراق اعتماده لرئيسة اليونان، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله.





كما أثنى دندياس على تميز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وما تتمتع به من خصوصية، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات، وأهمية مواصلة هذا التعاون فى إطار شراكة استراتيجية متكاملة. ومن جانبه، أعرب السفير عمر عامر عن ترحيبه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملموس، والحرص على الارتقاء بهذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، ويسهم فى معالجة التحديات المشتركة، ويضيف أيضًا للرصيد التاريخى المشترك بين شعبى البلدين.

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