انت الان تتابع خبر منهج العلوم للصف السادس الابتدائي .. اعرفه بالكامل من هنا علشان تعرف تذاكر لابنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية حول منهج الصف السادس الابتدائي على المحرك الشهير جوجل، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدارسي الجديد.ويبدأ العام الدارسي الجديد 2023، يوم السبت المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022‘ في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، حيث يسعى أولياء الأمور في معرفة منهج الصف السادس الابتدائي وما هو توزيع هذا المنهج.

الفصل الدارسي الأول :

الوحدة الأولى: القوى والحركة:

من 1 إلى 13 أكتوبر 2022: درس الكتلة والوزن.

الوحدة الثانية: الطاقة الحرارية:

من 15 إلى 20 أكتوبر 2022: الدرس الأول توصيل الحرارة.

من 22 أكتوبر 2022 إلى 3 نوفمبر: قياس درجة الحرارة.

الوحدة الثالثة: مكونات الغلاف الجوي:

من 5 إلى 17 نوفمبر 2022: الدرس الأول غاز الأكسجين.

من 19 نوفمبر 2022 إلى 1 ديسمبر: الدرسان الثاني والثالث غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين.

الوحدة الرابعة: التركيب والوظيفة في الكائنات الحية:

من 3 إلى 22 ديسمبر 2022: الدرس الأول الجهاز العصبي في الإنسان.

من 24 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023: الدرس الثاني الجهاز الحركي في الإنسان.

من 7 إلى 12 يناير 2023: المراجعة العامة.

الفصل الدارسي الثاني :

الوحدة الأولى: القوى والحركة:

من 11 إلى 23 فبراير 2023: الدرس الأول أنواع الروافع.

من 25 فبراير 2023 إلى 2 مارس: الدرس الثاني قانون الروافع.

الوحدة الثانية: الطاقة الكهربية:

من 4 إلى 23 مارس 2023: الدرس الأول المصابيح الكهربية.

من 25 مارس 2023 إلى 6 أبريل: الدرس الثاني أخطار الكهرباء وكيفية التعامل معها.

الوحدة الثالثة: الكون:

من 8 إلى 20 أبريل 2023: الدرس الأول كسوف الشمس.

من 20 أبريل 2023 إلى 4 مايو: الدرس الثاني خسوف القمر.

الوحدة الرابعة: التركيب والوظيفة في الكائنات الحية.