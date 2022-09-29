انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء في 3 محافظات يومي الجمعة والسبت.. شوف هيقطع عندك ولا لا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من شركات الكهرباء في المحافظات بالإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأوقات المختلفة، وهذا يكون طوال يومي الجمعة والسبت القادمين، والسبب في هذا إجراء أعمال الصيانة المستمرة بغرض رفع الكفاءة الخاصة بالخدمة واستمرار عملها على أكمل وجه.

قطع الكهرباء في 3 محافظات يومي الجمعة والسبت لعمل صيانة