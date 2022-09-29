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قطع الكهرباء في 3 محافظات يومي الجمعة والسبت.. شوف هيقطع عندك ولا لا

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رياض - احمد صلاح - قامت العديد من شركات الكهرباء في المحافظات بالإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأوقات المختلفة، وهذا يكون طوال يومي الجمعة والسبت القادمين، والسبب في هذا إجراء أعمال الصيانة المستمرة بغرض رفع الكفاءة الخاصة بالخدمة واستمرار عملها على أكمل وجه.

قطع الكهرباء في 3 محافظات يومي الجمعة والسبت لعمل صيانة

وقال قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف أنه من المقرر قطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق فيها يوم السبت القادم بدءاً من 7 صباحاً لـ 12 ظهراً لإجراء الصيانة، وأماكن القطع هي “سويف الجديدة، وبني عطية، وخلف الاستاد الرياضي، والحميات، وشارع الروضة، والعجمي، وكورنيش النيل، والمستشفى العام، وشارع عبد السلام عارف”.

وكشف قطاع غرب المنصورة عن قطع الكهرباء لصيانة المحولات طبقاً لبرنامج الحفاظ على جودة الكهرباء، وهذا يزون يوم السبت في مناطق “شارع  تقسيم عقداوي من حي الأشجار – شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب”.

وأخيراً قطع الكهرباء في مدينة طوخ بالقليوبية وعن مدينة بنها يوم الجمعة لمدة ساعتين، ويكون بدءاً من 7 صباحاً لـ 9 صباحاً لإجراء الصيانة، ومناط القطع هي “شارع مصرف الحصة من السنترال حتى نهاية شارع مصرف الحصة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة نفق مشتهر، ومنطقة غرب السكة الحديد بالكامل، وشارع أحمد عبد العزيز من بداية المرور إلى نهاية الشارع، والمركز الطبي والسكة الحديد”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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