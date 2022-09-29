ترشيح مصر لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:28 مساءً - تقدمت مصر خلال مشاركتها فى أعمال الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة «الإيكاو» بوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بطلب لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن "الفئة الثانية" للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري ضمن أعمال الجمعية العامة للإيكاو، والتى بدأت أعمالها أمس الأول وتستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل في مونتريال بكندا، وتشارك فيها وفود 193 دولة أعضاء بالمنظمة إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتمتلك مصر التى تتمتع بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران منذ نشأتها الكثير من المقومات الداعمة التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد فى مجلس المنظمة عن "الفئة الثانية"، حيث تحظى بدعم وترشيح المجموعتين العربية والإفريقية فى المنظمة الدولية وتتمتع بعلاقات وثيقة مع كافة الدول الأعضاء بمنظمة الإيكاو فضلا عن التزامها الدائم بتطبيق كافة التشريعات واللوائح الصادرة عن منظمات الطيران الإقليمية والدولية.

ووفقاً للنظام الأساسي لمنظمة "الإيكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران الدولى والذي يتولى إدارة شئون المنظمة مقسمةً إلى ثلاث فئات كل فئة تتكون من 12 دولة، وتمثل "الفئة الأولى" الدول المصنعة للطائرات وتكنولوجيا الطيران، أما "الفئة الثانية" والتى تقدمت مصر بالترشح فيها فتمثل الدول التى لها دور كبير فى تقديم التسهيلات فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية، أما "الفئة الثالثة" فيتم توزيع المقاعد طبقا للمناطق الجغرافية.

وخلال أعمال الجمعية العامة ستتقدم مصر بالتنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدنى " الأكاو " والمنظمة الأفريقية للطيران " الأفكاك " بنحو 36 ورقة عمل مشتركة حول برنامج التدقيق والتسهيلات وخطة السلامة العالمية والملاحة الجوية والمناولة الأرضية والبيئة والتغير المناخى والأمن السيبراني وتأثيرات شبكات الجيل الخامس على الطيران، كما يشارك الوفد المصرى اليوم فى اجتماعى اللجنتين الفنية والتنفيذية لمناقشة القضايا المتعلقة بسلامة وأمن الطيران وكذلك المشاركة فى الاجتماع التنسيقى للمجموعة الإفريقية لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الفنية المطروحة خلال أعمال الجمعية العامة .