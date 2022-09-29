النائب خالد أبو الوفا: جائزة "الأولمبياد الخاص" تؤكد اهتمام الرئيس السيسى بذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:28 مساءً - أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تأتى تقديراً لما يقدمه من دعم لهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ لـ"صوت الأمة" إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وظهر ذلك جليًا فى المؤتمرات مثل "قادرون باختلاف"، ومنتديات الشباب، والسعى الدائم لتذليل الصعوبات أمام هذه الفئة.

وأوضح أن ذوى الهمم يعيشون "عصرًا ذهبيًا" فى ظل الدعم والتوجيهات المستمرة لكافة للحكومة والجهات المعنية، فضلا عن توفير فرص عمل لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج، وعمل صندوق عطاء لدعمهم وسن التشريعات التي تضمن حقوقهم.

وشدد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حيث يعمل دائمًا على ضمان حقوق "ذوي الهمم"، ولا يدع مناسبة أو احتفالية إلا ويؤكد أنهم كنز حقيقي في المجتمع.