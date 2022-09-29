فاطمة عمر عن تتويج الرئيس السيسي بجائزة الأولمبياد الخاص: نتاج جهود خدمة هذا القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - أكدت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، صاحبة الميداليات الأولمبية الست، أن الجائزة التي توج بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأولمبياد الخاص، هي تتويج لخدمته هذا القطاع والارتقاء به.

وأوضحت عمر أن هذا التنصيب هو وسام رفيع لأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمونه من دعم لهم.

وأوضحت الرباعة البارالمبية: "سعيده وفخوره جدا بتسلم فخامه الرئيس جائزة الاولمبياد الخاص اليوم وأتمنى الاهتمام من كل قيادات الدوله بهذه الفئة".

وحصدت فاطمة عمر الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق فاطمة عمر الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأوليمبي على مدار التاريخ ، خلال مشاركاتها في 6 دورات بارالمبية متتالية، نجحت في حصد 4 ميداليات ذهبية في أوليمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وحصدت ميداليتان فضيتان في أوليمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020، وحصدت أربع ميداليات ذهبية أخرى في بطولة العالم لرفع الأثقال

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء في خدمة قطاع ذو الهمم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.