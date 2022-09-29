عاجل- السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستانى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب باكستان فى ضحايا الفيضانات التى أصابتها مؤخراً.

وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع باكستان فى ظل الظروف الصعبة والخسائر، التى خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة فى جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التى يواجهها الشعب الباكستاني.

كما أشاد السيد الرئيس بالعلاقات التاريخية، التى تجمع بين البلدين، مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب شهباز شريف عن شكره لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس والشعب المصري، مؤكداً سيادته عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، خاصة فى مجال قضية تغير المناخ فى ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ COP 27.

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستانى بالتجربة المصرية الملهمة فى مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة فى محيطها الإقليمى كمحور للسياسة الرشيدة فى المنطقة.