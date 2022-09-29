محمود محيى الدين: لا بد من دمج الحلول العلمية فى مكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، على ضرورة دمج الحلول العلمية فى مكافحة تغير المناخ لضمان تخصيص التمويل والموارد، من خلال تبنى نهج علمى شامل، مما يسهم فى تعزيز سياسات العمل المناخى.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بندوة بعنوان "الطريق إلى قمة المناخ COP27: تغيير السلوكيات لمواجهة تغير المناخ فى مصر"، التى شارك فى تنظيمها معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "J-PAL MENA" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة واليونيسف مصر، وذلك بمشاركة جيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وأحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفى السياق ذاته، شدد محيى الدين على ضرورة اعتماد نهج أكثر شمولية يحقق التكافؤ فى ملفات التكيف والتخفيف من تبعات التغير المناخى بالإضافة إلى التعامل مع الخسائر والأضرار التى تؤثر على الحياة وسبل العيش علاوة على توفير التمويل اللازم استنادا إلى اتفاقية باريس.

كما لفت محيى الدين إلى ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، موضحا أن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخى بالدول النامية، لا يمثل سوى 3 بالمائة من احتياجات تلك الدول.

وأكد محيى الدين ضرورة دمج البعد الإقليمى فى العمل المناخى فى ضوء المبادرة الرائدة التى أطلقتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ لحشد التمويل المناخى من خلال عقد خمس منتديات إقليمية ومن المقرر عرض مخرجات تلك المنتديات بقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ.

من ناحية أخرى، أشار محيى الدين إلى توطين العمل المناخى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية رئيس الجمهورية حيث أشار رائد المناخ إلى أن الحكومة المصرية تهدف لانعقاد تلك المسابقة بشكل سنوى فى جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالتمويل أكد محيى الدين على ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام ودعم أسواق الكربون بما يتلاءم مع احتياجات الدول النامية علاوة على ربط موازنات الدول بالخطط التنموية.