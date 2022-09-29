انت الان تتابع خبر معاش نقابة المعلمين.. الأعضاء يحضروا جيبوبهم هتتقل النهاردة من الصراف الآلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت نقابة المعلمين برئاسة نقيبها خلف الزناتي، بالإعلان عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين، وهم الأعضاء المستحقين، وهذا ما تصدر جميع مواقع البحث مؤخراً ويريد أن يعرفها كل المستفيدين منه.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

وأعلن الزناتي عن بدء صرف دفعة معاشات المعلمين، وهي المستحقة لكل الأعضاء بدءاً من اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وتكون متوفرة في ماكينات الصراف الآلي، وهي من أكثر الأشياء التي شغلت بال الجميع.

دعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين

وشهد صندوق دعم المعلمين تراجع كبير في موارده بعدما خرج 363 ألف معلم على المعاش في آخر 8 سنوات، وهو توقف عن دفع اشتراكاتهم، وهذا بجانب تراجع أغلب موارد الصندوق، ويأتي هذا في ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة لـ 134 مليون جنيه حالياً، وهذا ما يعمل على دعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين.