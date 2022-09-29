التنمية المحلية: غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهى والمطاعم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهى والمطاعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن المواعيد الشتوية على المقاهى والمولات والمطاعم تبدأ يوميا من 7 صباحا وتغلق فى العاشرة مساء، لافتا إلى أن المحال المستثناة من هذا الغلق محالات البقالة والصيدليات وأسواق الجملة.

وتابع :"فتح الورش من 8 صباحا وتغلق 7 مساء".

وتبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية، نشاطها بالتوقيت الشتوى من الساعة 7 صباحا، ويتم الغلق فى تمام الساعة 10مساء، وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات، والمطاعم، سيكون العمل بالتوقيت الشتوى من 5 صباحا، حتى 12مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية، داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساء.

وتختلف المواعيد، يومى الخميس والجمعه، حيث سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا، حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات، ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا.