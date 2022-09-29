12 مادة والتوكاتسو.. قرار وزارى بشأن نظام الدراسة برابعة وخامسة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، نص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفين "الرابع، والخامس" من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام: الرسمية، الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، والخاصة بنوعيها "العربى، واللغات"، اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023، وتشمل المناهج الدراسية ما يلى:

مقررات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

اللغة العربية، التربية الدينية "الإسلامية والمسيحية"، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية"كونكت"، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، التربية الفنية، التربية البدنية والصحية، التربية الموسيقية، أنشطة التوكاتسو واللغة الإنجليزية "كونكت بلس" الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

كما نص القرار على أن يشارك فى تدريس المناهج الدراسية - المشار إليها- معلمو المواد الأساسية، كل فى تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان فى تدريسها بمعلم الحاسب الآلى، أو التطوير التكنولوجى، ومادة المهارات المهنية، يقوم بتدريسها معلمى المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة فى تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

وينص القرار أيضا على أن يكون التوجيه الفنى للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل فى تخصصه، نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.

كما يجوز لمديرى مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسى، وفقا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج الدراسى، وفلسفته.

نظام التقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائى

ونص القرار على أن يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب فى الصفين "الرابع، والخامس" من الحلقة الابتدائية "12" اثنى عشر مقررا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى:

- تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

- وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكوينى: يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقا لمعدلات أدائهم، فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء الطلاب، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى، ويشار إليها بــ"اجتاز- لم يجتز".

وأوضح القرار بأن التقييم يتم بناء على ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول، والاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى.

وبالنسبة للاختبار النهائى يعقد فى نهاية كل فصل دراسى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملا، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.

تقييم بالألوان

وفيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم أوضح القرار الوزارى، أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100"

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85"

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "من 50 لأقل من 65"

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم "من 1 لأقل من 50"

وفى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه فى الفصلين الدراسيين معا.

كما نص القرار على أن يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.