وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث قام فتوح باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى وأهم قراراته، متطرقاً إلى المشهد الفلسطينى الحالى وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة.

واستعرض رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى فى هذا الإطار، التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية فى الأراضى المحتلة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطينى والانتهاكات التى تستهدف الأماكن المقدسة فى القدس الشريف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطينى الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب الوزير شكرى عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلى الحالى على الجهود التى تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، موضحًا أن وزير الخارجية حرص على إحاطة السيد روحى فتوح بمجمل التحركات والاتصالات التى قام بها على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الجارى لدعم القضية الفلسطينية، وما قامت به مصر من جهود لحشد الدعم والمساندة الدولية للشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف ما يواجهه من معاناة فى ضوء الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها.