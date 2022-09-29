السبكى: التأمين الصحى الشامل هدفه رضا المريض وتقديم خدمات طبية ذات جودة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن الوحدات النوعية تشمل "رعاية أصحاب الأمراض المزمنة، ذوى الهمم والفئات الأولى بالرعاية، الأورام والكلى، قوائم الانتظار للفحوصات، قوائم الانتظار للتنقلات الطبية، رعاية المرضى المترددين على اللجان الطبية"، مما يسهم فى إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات لتلك الفئات، والعمل على تحديثها بشكل دورى، لضمان توفير كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

ووجه السبكى، بدراسة عمل زى موحد لمسئولى رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك بما يظهر تواجدهم وتناغمهم وانضباطهم بالمنشآت الصحية، وتيسير وصول المنتفعين إليهم.

ووجه، بإعداد برنامج تدريبى لرفع كفاءة وتنمية قدرات مسؤولى رضاء المنتفعين على مهارات التواصل، مما يسهم فى أداء عملهم والتواصل مع المرضى وذويهم بطريقة أكثر كفاءة، مشيرا إلى أنه منذ بداية منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل على ترسيخ ثقافة رضاء المنتفع حتى يحصل على العلاج فى أسرع وقت وبأعلى جودة.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد السبكى، اجتماعا، مع الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، وما يماثلها بالفروع والمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، بهدف متابعة تطورات ومؤشرات العمل، والتأكيد على الوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، باعتبارهم الهدف الثمين للمنظومة.

واستمع الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، إلى تطورات ومؤشرات العمل بالإدارة العامة لرضاء المنتفعين، كما ناقش عددا من المقترحات المقدمة من قبل مدراء ومسؤولى رضاء المنتفعين، والتى من شأنها استمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتغطية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم فى الحصول على خدمات رعاية صحية بكل سهولة ويسر، ووفق أحدث المعايير العالمية.

وكلف السبكى، مدراء ومسؤولى رضاء المنتفعين بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع مدراء المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتأكد من توافر الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وجودة أدائها، مع بحث آليات التوسع بإضافة حزم خدمات طبية جديدة وفقا لاحتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية "الرعاية المتمركزة حول المريض".

ووجه، بإعداد تقارير دورية بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات، ورفعها إلى الإدارة التنفيذية، مرفق بها التوصيات اللازمة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، لاتخاذ اللازم نحو تلبية تطلعات واحتياجات المنتفعين من الخدمات الطبية والعلاجية، وبما يضمن زيادة معدلات رضائهم عن الخدمة، وتحسين تجربتهم فى الحصول على الخدمة الصحية، بما يتوافق مع أحدث نظم الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن منظومة رضاء المنتفعين هى "صوت المريض" لضمان حصوله على خدمات الرعاية الصحية بسهولة ويسر وبجودة عالمية، مشددا على استمرارية رصد واستطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم من على أرض الواقع، وتعظيم دور فرق عمل رضاء المنتفعين داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وحسب الأقسام المقدمة بها الخدمة، لطمأنة المرضى وذويهم وزيادة معدلات رضائهم عن الخدمة.

وأشار السبكى، إلى أنه تخطت نسبة الاستجابة الفورية لحل شكاوى منتفعى التأمين الصحى الشامل وإزالة أسبابها 98%، والواردة عبر قنوات التواصل مع إدارة رضاء المنتفعين، وتشمل حسب التقسيمات الإدارية القائمة حاليا، قنوات "مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميدانى والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا»، لافتا إلى تخطى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة نسبة 91%.

ولفت، إلى أهمية عقد الاجتماعات الدورية، بين العاملين بالمقر الرئيسى للهيئة والفروع والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مما يسهم فى تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد نظم العمل، ويضمن تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية موحدة، تماشيا مع مرحلة التميز المؤسسى للهيئة.

شارك الاجتماع، كلٍ من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، المشرف العام على إدارة الإمداد، والدكتورة سالى عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى، والدكتور أحمد دنقل، المشرف العام على الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، وكل من أعضاء الإدارة العامة لرضاء المنتفعين برئاسة الهيئة، ومدراء إدارة رضاء المنتفعين بالفروع، ومسئولى رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".