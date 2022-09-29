وزير السياحة يلتقي سفير بولندا بالقاهرة لمناقشة تعزيز سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر الوزارة، السفير Michal Labenda سفير دولة بولندا بالقاهرة؛ وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر وبولندا على المستوى السياحي والأثري.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة؛ لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال السياحة والآثار وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وحضر اللقاء الدكتورة Anna Wodzinska مديرة المركز البولندي لآثار منطقة البحر الأبيض المتوسط في جامعة وارسو، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مؤكدًا علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين مصر وبولندا وخاصة في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، أشار السفير إلى أن هناك تزايد في الطلب لدى السائحين البولنديين على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنهم يحرصون على زيارة وجهات سياحية جديدة بالمقصد السياحي المصري للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة، التي يتمتع بها، وخاصة في ظل اهتمامهم وشغفهم بالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بولندا إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الآثار.