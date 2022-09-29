نجاح ورسوب.. وزير التعليم يكشف ملامح مادة المشروعات البحثية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب المصرى قضى سنوات من عمره لا يجيد سوى الذهاب للمدرسة وحفظ المنهج وأداء الامتحان فقط، دون أن يكون على دراية بواقع مجتمعه، ولهذا قررت وزارة التربية والتعليم إضافة مادة "مشروعات بحثية" حتى يندمج الطلاب مع قضايا بلدهم.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن استعدادات العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.

وأوضح الوزير أنه خلال حصة "الريادة" يتم تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعات من 3 إلى 5 طلاب، ويطلب منهم المعلم رائد الفصل إعداد مشروع بحثى، بواقع مشروع كل فصل دراسى، فى موضوع يخص قضايا المجتمع مثل: ندرة المياه، تغير المناخ والتصحر وغير ذلك من الإنجازات القومية أو التحديات التى تواجه الدولة، ويكون رائد الفصل هو المسؤول عن توجيه الطلاب ومناقشتهم فى مشروعاتهم.

وأشار الوزير إلى أن هذه المادة مقررة على الطلاب بدءا من الصف السادس الابتدائى، ولا تضاف للمجموع، لكنها مادة نجاح ورسوب، وحال أخفق فيها الطالب يعيد مشروعه مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه المادة ليس لها كتاب ولكن الوزارة ستصدر دليلا بتعليمات تنفيذ البحث.

وأكد أن التكليفات فى هذه المادة لن تكون على مستوى الإدارة أو المديرية التعليمية بل على مستوى كل مدرسة: "وده علشان مانلاقيش الأبحاث موجودة فى المكتبات والمطابع وتتباع للطلاب دون بذل أى جهد فيها، وده درس استفدناه من التجارب السابقة، وبعد التسليم رائد الفصل هيناقش الطلاب فى خطوات إعداد البحث وتفاصيله".

وبعد تسليم المشروعات يتم تقييم أفضل المشروعات فى كل مدرسة، وتجرى منافسة بين المدارس وبعضها البعض.