الرعاية الصحية تفحص 62 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج حملتها السنوية "اطمن على ابنك"، والتى تستهدف الكشف على طلاب المدارس فى المراحل العمرية المختلفة بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة، بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك بالمجان لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح بيان الهيئة، تستمر فعاليات حملة "اطمن على ابنك"، التى انطلقت منتصف يونيو 2022، حتى منتصف أكتوبر 2022، وتستهدف الحملة كافة الطلاب المتقدمين لمرحلتى "رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، الأول الإعدادى، الأول الثانوى" بمحافظتى بورسعيد والأقصر، باعتبارهم أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتابع البيان: خلال الحملة تم الكشف على أكثر من 62 ألف طالب بمحافظتى بورسعيد والأقصر، من مختلف المراحل العمرية السالف ذكرها، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الطلاب داخل كافة وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظتين والبالغ عددهم 35 وحدة ومركزًا لطب الأسرة ببورسعيد، إضافة إلى 54 وحدة ومركزا لطب الأسرة بمحافظة الأقصر بإجمالى 89 وحدة ومركزا بالمحافظتين.

وأشار بيان الهيئة، أن الفحوص الطبية شملت الفحص من قبل المحطة التمريضية للعلامات الحيوية المحددة، وإجراء تقييم تمريض يكامل، ثم الفحص من قبل طبيب الأسرة ومعرفة التاريخ المرضى، قياس مستوى النظر ، كشف طبيب الأسنان، وكشف إعاقات "سمعية، بصرية، ذهنية"، فضلا عن الفحوصات المعملية وإجراء تحاليل "سكر عشوائى، دم cbc، بول، براز"، ثم صرف العلاج اللازم إذا لزم الأمر، أو الإحالة إلى الاخصائى بأحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظتين إذا استدعى الأمر ذلك.





وأوضحت الهيئة فى بيانها، أن حملة "اطمن على ابنك" مستمرة حتى الانتهاء من فحص جميع المستهدفين من الحملة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل الحجز للكشف الطبى بالحملة من خلال مركز الاتصال الآلى 15344، وذلك مراعاة لعدم التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم فى المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة وتيسيرا على الطلاب وذويهم.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الهيئة بالمشاركة فى المبادرات الصحية الرئاسية من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بهدف تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030، حيث أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الصحية التى تتماشى مع جهود الدولة واهتمامها بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، ومنها حملة "اطمن على ابنك"، للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامة مستواهم البدنى والعقلى والفكرى.