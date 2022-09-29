محافظ المنيا: تطبيق مواعيد العمل الشتوية للمحلات والورش غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى اليوم الخميس، تطبيق مواعيد العمل الشتوية للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، اعتبارا من غد الجمعة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم - إن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 10 مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء مع استمرار خدمتى "التيك اواى" وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وأوضح أنه وفقا للقرار فسوف يستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، مكلفا رؤساء المراكز بالمرور الميدانى والمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.