مندوب مصر بجنيف يشارك فى إطلاق تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2022

جدة - نرمين السيد - شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، فى الفعالية التى أقامتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، اليوم 29 سبتمبر الجارى، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة عشر من تقرير مؤشر الابتكار العالمى.





جاء ذلك بحضور مدير عام المنظمة "دارين تانج" وعدد كبير من مندوبى الدول الأعضاء المعتمدين فى جنيف وممثلى مراكز الأبحاث ورواد الأعمال وخبراء الابتكار.

وصرح السفير جمال الدين أن مصر حققت تقدما على مؤشر الابتكار العالمى، حيث تقدمت خمسة مراكز فى تصنيف العام الحالى، لتتبوأ المرتبة 89 من إجمالى 132 دولة، مضيفا أن مؤشر الابتكار العالمى لعام 2022 يسلط الضوء بشكل رئيسى على اتجاهات الابتكار العالمية، وتأثير الابتكار على الإنتاجية ورفاهية المجتمعات خلال العقود القادمة، ومدى إسهام أنماط الابتكار الجديدة فى تحقيق النهوض الاقتصادى المرجو.

هذا، وقد أوضح مندوب مصر الدائم أن مؤشر الابتكار العالمى يصنف اقتصاديات الدول، استنادا إلى قدرتها على الابتكار عبر سبعة محاور رئيسية يتم قياسها من خلال 81 مؤشرا فرعيا، وأن التقدم الذى حققته مصر على المؤشر يعكس رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمى فى أوجهه المختلفة.

وأشار إلى ما تشهده مصر من طفرة فى مختلف مجالات التنمية بما يعظم من فرص التعاون مع الوايبو، والاستفادة من دورها الهام فى دعم الابتكار والبحث العالمى، ويعزز من مكانة مصر وترتيبها على مؤشر الابتكار العالمى، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مؤخرا.