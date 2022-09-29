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خالد عبدالغفار يستقبل وزيرة العلوم بأوغندا لبحث التعاون فى التصنيع الطبى

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محمد مهران 2022-09-29 17:05 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أوغندا السيدة "مونيكا موسينيرو ماسانزا" والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون فى دعم المنظومة الصحية بدولة أوغندا.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين مصر وأوغندا فى القطاع الصحى وتقديم الدعم الفنى حسب احتياجات الدولة الشقيقة وجهودها الرامية نحو تطوير التصنيع الطبى والدوائى، فى إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على مقترحات خطة التعاون المستقبلية المقدمة من أوغندا للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إنتاج الأمصال واللقاحات، بداية من تجهيزات البنية التحتية، والإدارة الفعالة للجوانب التقنية لسلاسل الإنتاج.

وزير الصحة ووزيرة العلوم بأوغندا

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش احتياجات أوغندا فى بناء الكوادر البشرية التى ستشارك فى الخطة المستقبلية، حيث أعرب الجانب الأوغندى عن رغبته فى بناء الخبرات حول كيفية الإنتاج الدوائى وفقًا للنظام البيئى الوطنى والإقليمى والعالمى، فضلاً عن تطوير السياسات والقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لذلك.

وزير الصحة ووزيرة العلوم بأوغندا

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير ناقش رغبة الجانب الأوغندى فى إرسال وفد مصرى إلى أوغندا، لمراجعة احتياجات الدولة الشقيقة من الإنتاج الطبى، والتعرف على بيئة العمل، للبدء فى التعاون ووضع خطة محددة يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين.

وذكر "عبدالغفار"، أن الوزير رحب بزيارة الوفد الأوغندى لمصر على رأسه وزيرة العلوم والتكنولوجيا، حيث تتضمن زيارة الوفد تفقد مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من مصانع الأدوية للتعرف على الخبرات المصرية فى هذا المجال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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