- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين مصر وأوغندا فى القطاع الصحى وتقديم الدعم الفنى حسب احتياجات الدولة الشقيقة وجهودها الرامية نحو تطوير التصنيع الطبى والدوائى، فى إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على مقترحات خطة التعاون المستقبلية المقدمة من أوغندا للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إنتاج الأمصال واللقاحات، بداية من تجهيزات البنية التحتية، والإدارة الفعالة للجوانب التقنية لسلاسل الإنتاج.
وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش احتياجات أوغندا فى بناء الكوادر البشرية التى ستشارك فى الخطة المستقبلية، حيث أعرب الجانب الأوغندى عن رغبته فى بناء الخبرات حول كيفية الإنتاج الدوائى وفقًا للنظام البيئى الوطنى والإقليمى والعالمى، فضلاً عن تطوير السياسات والقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لذلك.
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير ناقش رغبة الجانب الأوغندى فى إرسال وفد مصرى إلى أوغندا، لمراجعة احتياجات الدولة الشقيقة من الإنتاج الطبى، والتعرف على بيئة العمل، للبدء فى التعاون ووضع خطة محددة يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين.
وذكر "عبدالغفار"، أن الوزير رحب بزيارة الوفد الأوغندى لمصر على رأسه وزيرة العلوم والتكنولوجيا، حيث تتضمن زيارة الوفد تفقد مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وعدد من مصانع الأدوية للتعرف على الخبرات المصرية فى هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبدالغفار يستقبل وزيرة العلوم بأوغندا لبحث التعاون فى التصنيع الطبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.