تعاون بين حياة كريمة والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع رحب الوزير، بالحضور، مؤكدا أن مشروع "حياة كريمة" يعد المشروع القومى الأول من نوعه فى مصر والعالم، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور التى تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، ومن بينها محور التعليم لتحقيق ورفع جودة التعليم وبناء الإنسان.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددا من الملفات التى تضعها الوزارة على أجندة عملها، وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى مجال التعليم بشكل عام، حيث استعرض الوزير كل ما يتعلق بـ "قنوات مدرستنا"، ومشروع مدارس مصر المتميزة، وكذلك تدريب المعلمين، ومدارس النيل، والمدارس المصرية اليابانية.
ومن جانبهم، استعرض وفد مؤسسة "حياة كريمة" خلال الاجتماع مقترح بمشاركة المؤسسة فى نشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوع فى المدارس بالتنسيق مع الوزارة، حيث رحب الدكتور رضا حجازى بالمقترح الذى يتضمن تدريب سفراء للمبادرة من مختلف المحافظات على أهداف البرنامج والتوعية بالقضايا الوطنية والمشروعات التى قامت بها المؤسسة فى ربوع مصر.
ومن جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء حياة كريمة حرص المؤسسة على نشر ثقافة التطوع بين طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية وأن حملات التوعية ستأخذ شكل مبسط يستطيع الطلاب فى مختلف الاعمار استيعابه من خلال ادخاله ضمن الانشطة المدرسيه علاوة على مشاركة المتطوعين داخل جميع محافظات الجمهورية فى حملات التوعية للطلاب فى المدارس.
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