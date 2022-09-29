تنسيق شعبة نظم معلومات معهد راية العالي .. اضغط هنا واعرف الحدود الدنيا لها

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رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور بيان توضيحاً هاماً خلال الساعات الماضية بشأن تنسيق شعبة نظم معلومات 2022 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية.وأوضحت وزارة التعليم أن الحد الأدني للقبول في معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 2022 لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد هو 208 درجات.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق شعبة نظم معلومات معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية: