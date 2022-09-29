تنسيق شعبة نظم معلومات معهد راية العالي .. اضغط هنا واعرف الحدود الدنيا لها

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور بيان توضيحاً هاماً خلال الساعات الماضية بشأن تنسيق شعبة نظم معلومات 2022 معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية.وأوضحت وزارة التعليم أن الحد الأدني للقبول في معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 2022 لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد هو 208 درجات.
كيفية الحصول على نتيجة تنسيق شعبة نظم معلومات معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية:
1-الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط هنا
2- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
3- الضغط على أيقونة “الحصول على النتيجة”
الحدود الدنيا لشعبة نظم معلومات معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية:
1- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 210.0 درجات.
2 – القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 210.0 درجات
3 – العالي للعلوم الأدارية بلقاس دقهلية 210.0 درجات.
4 – المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجات.
5 – المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجات.
6 – العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 209.0 درجات.
7 – معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجات.
8 – معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجات.
9 – معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 208.0 درجات.
10 – النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجات.
11 – النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجات.
12 – العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجات.
13 – معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 211.0 درجة.
14 – معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجات.
15 – العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجات.
16- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجات.