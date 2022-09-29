”القوى العاملة ”:مبادرة ” المناخ مسئوليتى ” تستكمل فعالياتها ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن إستكمال ندوات التوعية ضمن مبادرة " المناخ مسئوليتى " ببورسعيد في إطار توجهات الدولة الهادفة للحفاظ على البيئة والتحول للاقتصاد الأخضر، وتزامناً مع انعقاد قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ .

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن المبادرة أطلقتها وزارة القوى العاملة بإشراف من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في أنحاء الجمهورية للحفاظ على المناخ، قد بدأت في المحافظة في مجموعة من الشركات، وتستكمل فعالياتها بقاعة فندق أركان السياحى ببورسعيد بمشاركة ٢٢ شركة بحضور ٤٧ من ممثلي المنشآت.

وأضاف مدير المديرية في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن حماية المناخ مسؤولية كل فرد فى المجتمع، وأننا جميعا سنتحمل ثمن فاتورة التغيرات المناخية،و العالم يواجه موجة متسارعة من تغير المناخ والاحتباس الحراري، نتيجة لارتفاع معدلات الغازات الدفيئة؛ مما يؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر وتسريع عمليات التبخر، وبالتالي فقدان الممرات المائية.

وفي سياق أخر، أكد خلال كلمته بالندوة أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة فى كافة مواقع العمل ، من رعاية صحية واجتماعية ، والمنح التي تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات مثل منحة الزواج ومنحة المولود ، وأيضا وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية ، مشيراً إلى حرص وزارة القوي العاملة على القيام بدورها فى التوعية والتوجيه والإرشاد ، والتعريف بحقوق وواجبات العامل ، لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل .

استعراض الندوة بعض النماذج للشركات الناجحة فى مجال ترشيد الطاقة والحد من آثار التغيرات المناخية ومنها : شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة، و شركة مصر للصيانة ( صان مصر) للمقاولات ، وشركة تى سى آى سينمار للكيماويات، وشركة بتروجت للانشاءات.