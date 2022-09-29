حياة كريمة و«الأعلى للجامعات» يبحثان تعزيز مشاركة الطلاب بمشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن عاشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد لوطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكافة رؤساء الجامعات الحكومية، بينما مثل مؤسسة "حياة كريمة" آية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة ندى الدمياطى رئيس القطاع الطبى، ومحمد طاهر رئيس القطاع الميدانى التنفيذى، وندى خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية.

يأتى استمرارا لتوحيد الجهود فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف الى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وإتاحة الفرص لكافة طوائف المجتمع للمشاركة فى هذا المشروع القومى.

وفى إطار مناقشة هذا البروتوكول، قدمت رئيس مجلس الأمناء عرض تقديمى شمل مشاركة الشباب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجامعات، كما استعرضت الدكتورة ندى الدمياطى المشاركة الطلابية فى العمل التطوعى فى "حياة كريمة" ودمجهم فى تنفيذ المشروعات وذلك بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب، كذلك تقدم محمد طاهر بشرح أهمية تنسيق زيارات اليوم الواحد لطلاب الجامعات لتوظيف دراساتهم ومقترحاتهم فى مشروعات "حياة كريمة" بشكل عملى وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار عدد من رؤساء الجامعات إلى المجهودات المبذولة من قبل بعض الكليات فى جامعاتهم فى تنفيذ والإشراف على بعض المشروعات التى يتم تنفيذها فى "حياة كريمة".

يأتى ذلك التعاون بشأن تعزيز المشاركة الطلابية فى التنمية المجتمعية والمساهمة فى بناء الانسان والمجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومى حياة كريمة فى كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية.

ولاقت مناقشة جوانب البروتوكول ترحيبا من كل الأطراف بتوفير سبل الدعم والتعاون لتحقيق الهدف من التعاون المشترك، الجدير بالذكر ان هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التى تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات الدولة.