انت الان تتابع خبر رضا حجازي يعلن عن مفاجأة للمدرسين بخصوص مبادرة “أنا المعلم” : هتاخدوا فيزا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يتم عقد احتفالية كبرى للإعلان عن مبادرة “أنا المعلم”، في النصف الثاني من الشهر أكتوبر القادم وسوف يكون هناك حوافز المعلم وفقًا لأداء المعلمين.وأوضح حجازي في المؤتمر الذي عقده اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، للكشف عن خطة الوزارة خلال العام الدراسي الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، بالإضافة إلي طريقة امتحانات الثانوية العامة أن هذه المباراة سوف توفر الكثير من المزايا للمعلمين منها أنه إمكانية شراء أي شيء من خلال فيزا تسلم لهم في يوم الاحتفالية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تدريب المعلمين مسترة وتحفيز المعلمين من أهم الأولويات الوزارة.