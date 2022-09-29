انت الان تتابع خبر موعد تطبيق المواعيد الشتوية.. اعرف الكافيهات والمحلات هتقفل وتفتح أمته والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة موعد تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بغلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشكل رسمي في كل المحافظات، وذلك طبقاً لما تم الإعلان عنه من خلال مجلس الوزراء، وذلك للتصدي إلى كورونا.
موعد تطبيق المواعيد الشتوية على المحلات والكافيهات
وسوف تطبق المواعيد الشتوية من غداً الجمعة 30 سبتمبر 2022، وينتهي العمل بالمواعيد الصيفية بشكل رسمي اليوم الخميس 29 سبتمبر، وهذا يأتي بعد قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق كل المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش وكل الأعمال الحرفية والمولات الصادر من خلال وزير التنمية المحلية.
المواعيد الشتوية الجديدة 2022
وأصدر مجلس الوزراء قرار بغلق المحلات بدءاً من غداً الجمعة الساعة الـ 10 مساءاً، وهذا يستمر لشهور الصيف في شهر أبريل من كل عام إلى سبتمبر، ويكون الغلق الساعة 10 مساءاً بشكل يومي، ولكن في الإجازات والأعياد الرسمية ويومي الخميس والجمعة يكون الساعة 11 مساءاً، ولكن تظل الصيدليات والمخابز والمطاعم ومحلات الخضار والفاكهة تعمل 24 ساعة والتيك أواي يظل التوصيل يعمل طوال اليوم.