انت الان تتابع خبر موعد تطبيق المواعيد الشتوية.. اعرف الكافيهات والمحلات هتقفل وتفتح أمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة موعد تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بغلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشكل رسمي في كل المحافظات، وذلك طبقاً لما تم الإعلان عنه من خلال مجلس الوزراء، وذلك للتصدي إلى كورونا.

المواعيد الشتوية الجديدة 2022

وسوف تطبق المواعيد الشتوية من غداً الجمعة 30 سبتمبر 2022، وينتهي العمل بالمواعيد الصيفية بشكل رسمي اليوم الخميس 29 سبتمبر، وهذا يأتي بعد قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق كل المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش وكل الأعمال الحرفية والمولات الصادر من خلال وزير التنمية المحلية.

وأصدر مجلس الوزراء قرار بغلق المحلات بدءاً من غداً الجمعة الساعة الـ 10 مساءاً، وهذا يستمر لشهور الصيف في شهر أبريل من كل عام إلى سبتمبر، ويكون الغلق الساعة 10 مساءاً بشكل يومي، ولكن في الإجازات والأعياد الرسمية ويومي الخميس والجمعة يكون الساعة 11 مساءاً، ولكن تظل الصيدليات والمخابز والمطاعم ومحلات الخضار والفاكهة تعمل 24 ساعة والتيك أواي يظل التوصيل يعمل طوال اليوم.