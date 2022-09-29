خدمات وبطاقة مشتريات.. وزير التعليم يكشف مفاجآت للمعلمين فى يومهم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن احترام المعلم واجب على الجميع، لأنه شريان العملية التعليمية، ولن يتمكن من العطاء إلا إذا شعر بالتقدير.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن استعدادات العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.

وأضاف الوزير، أنه فى النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، ستقيم وزارة التربية والتعليم احتفالية كبيرة بديوان عام الوزارة، بعنوان "أنا المعلم" خلال احتفالات عيد المعلم.

وأشار الوزير، إلى إنه سيتم نشر إعلانات فى كل مكان للحث على احترام وتقدير المعلم، مؤكدا أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين تتميز بالاحترام والتقدير وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أدائهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

وقال حجازى، إنه خلال الاحتفالية سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة، كما سيتم تقديم مجموعة من الخدمات لهم، منها: تقديم بطاقة مشتريات تسمح للمعلم بشراء كل ما يلزمه من مختلف الشركات بأسعار مخفضة، إضافة إلى نقاط "سند المعلم" التى تمنح للمعلمين نقاطا وفقا للكفاءة والأداء وتمنحهم عدة مميزات مثل: الحصول على الراتب مبكرا أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد.

إلى جانب هذا، قال الوزير، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم اختيار 1000 معلم متميز وإخضاعهم لدبلومة لمدة عام يصبحون بعدها مديرى مدارس، ويمنحون العديد من المميزات، ويقودون التغيير.