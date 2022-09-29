وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنا الدور المحورى والمهم الإعلاميين فى نشر الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدا دور الإعلام المحورى والداعم لتطوير التعليم فى مصر.

وأوضح الوزير أن الدولة وضعت خطة للتطوير، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استكمال هذه الخطة مع تصويب وتعديل بعض آليات التنفيذ، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2027 يكون قد تم استكمال التطوير فى كل مراحل العملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الوزارة على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحى لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى جديد منضبط وآمن.

وقدم الوزير التهنئة ببدء عام دراسى جديد يحقق آمال كل الطلاب، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى عودة المدرسة لدورها الاجتماعى فى تنشئة وإعداد الطلاب للمستقبل، وأن تكون جاذبة وممتعة للتعلم.

وبالنسبة لشكل العام الدراسى الجديد، أكد الوزير دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، ما يساهم بشكل فعال فى توفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

وفيما يخص المعلم، أكد الوزير أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، وتعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية الدائمة لهم، لأنهم مسئولين عن إعداد الطلاب للمستقبل، وليكونوا قادرين على إدارة وإنتاج المعرفة، والمنافسة عالميا، سواء فى التعليم العام أو التعليم الفنى.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أنه فى الاحتفال بعيد المعلم سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة خلال الاحتفال، والإعلان عن مبادرة "أنا المعلم" والتى من خلالها سيتم تقديم خدمات للمعلم، حيث سيتم تسجيل نقاط للمعلمين وفقا لكفاءتهم فى أداء عملهم، وتحويل هذه النقاط إلى "سند المعلم" تمنحه تخفيضات كبيرة عند شراء مستلزماته.

وأعلن الوزير عن مبادرة رئيس الجمهورية باختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجا تدريبيا متميزا ليصبحوا مديرين مدارس، مشيرا إلى أن الوزارة تعد لمشروع كبير حول حوكمة التعليم الخاص وأتمتة عملية الترخيص وتصنيف المدارس، موضحا أن الوزارة تتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص كشريك أساسى فى تطوير العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لأعمال السنة فى صفوف النقل، أوضح الوزير أن أعمال السنة للطلاب بدءا من الصف السادس الابتدائى وتقسم كالتالى (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار سريع وقصير يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة لضمان الحوكمة؛ بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من أعمال السنة بواقع شهرين لكل ترم لسنوات النقل)؛ لضمان مذاكرة الطالب أولا بأول ورصد نقاط التميز، ومعالجة نقاط الضعف والقصور وتصحيح المسار، مضيفا أن الشهادة التى سيحصل عليها الطالب ستكون معبرة عن درجاته وميوله واتجاهاته والنواحى الشخصية.

ونوه حجازى إلى استحداث مادة المشروعات البحثية وهى مقررة على الطلاب بدءا من الصف السادس الابتدائى، (بحث لكل فصل دراسى)؛ الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب، وهى مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع، وتتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التى تواجه الدولة، وينفذها الطالب فى مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة، كما تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.

وبالنسبة للثانوية العامة، أوضح الوزير أن مركز تطوير المناهج يقوم بإعداد دليل الطالب فى كل مادة والذى يحتوى على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفا للمقرر، مضيفا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.

وبالنسبة لمواصفات الامتحان، يقوم المركز القومى للامتحانات بإعداد هذه المواصفات؛ ليكون الطالب على علم بمواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة قبل بدء العام الدراسى، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون أوبن بوك ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التى أعدتها الوزارة، موضحا أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى 15٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة، ويجيب الطالب عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها فى كراسة الأسئلة، مضيفا أنه تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأضاف الوزير أن التصحيح سيتم إلكترونيا ولا عودة للعنصر البشرى فى التصحيح، مؤكدا أنه سيتم توافر مراكز تصحيح إلكترونى على مستوى الجمهورية، ومشيرا إلى أن نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوى على مستويات التقدير Rubrics؛ لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة على أن يكون ذلك فى جميع المواد بآليات تراعى مبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب.