جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، حيث من المقرر أن يلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة والأئمة بمحافظة البحر الأحمر.
يشارك بدورة اليوم الواحد المشتركة: 100 إمام من أئمة البحر الأحمر و26 من كبار الإعلاميين ومقدمى ومعدى البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية الذين نظمت لهم وزارة الأوقاف جولة سياحية وترفيهية بمدينة الغردقة على هامش الدورة التدريبية التى تعقدها لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان دورة بناء الخطبة السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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