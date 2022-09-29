وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان دورة بناء الخطبة السبت

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، حيث من المقرر أن يلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة والأئمة بمحافظة البحر الأحمر.

يشارك بدورة اليوم الواحد المشتركة: 100 إمام من أئمة البحر الأحمر و26 من كبار الإعلاميين ومقدمى ومعدى البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية الذين نظمت لهم وزارة الأوقاف جولة سياحية وترفيهية بمدينة الغردقة على هامش الدورة التدريبية التى تعقدها لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية.