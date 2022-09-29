أحدهم يجلس قرب الوزارة.. التضامن تنقذ مواطنين بلا مأوى فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.





أشارت الشكوى إلى وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة حى السلام بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، ويناشد الشاكى المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المواطن بلا مأوى نظرا لسوء حالته الصحية.

وفى هذا الإطار وفور تلقى الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى وفريق التدخل السريع المركزى، وعليه فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، وبحث ودراسة الشكوى تبين صحة المعلومات الواردة للمنظومة.

وفى هذا الإطار تولى المختصون بغرفة التدخل السريع الطبى بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بهيئة الإسعاف المصرية، وكذا مدير مستشفى السلام التخصصى، حيث تم نقل المواطن بمرافقة فريق التدخل السريع المحلى إلى مستشفى السلام التخصصى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة المواطن، وفور استقرار حالته الصحية تولى فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة العجوزه بالقرب من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، علما بأن المواطن بلا مأوى يعانى من نزيف وأن حالته الصحية سيئة للغاية ويحتاج إلى تلقى العلاج اللازم والإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

فور تلقى الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى فقد تبين ضرورة نقل المواطن إلى أقرب مستشفى نظرا لسوء الحالة الصحية، وعليه فقد تطلب الآمر قيام فريق التدخل السريع الطبى بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ومدير مستشفى إمبابة العام، وعليه فقد تم نقل المواطن إلى مستشفى إمبابة العام واتخاذ الإجراءات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية، وفور الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية ووقف النزيف، حيث تبين ضرورة عرض المواطن على عيادة المسالك البولية للفحص.

وفى هذا الإطار وفور تلقى العلاج اللازم تولى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى إيداع المواطن إحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ومن جانبها تتابع وزارة التضامن الاجتماعى الحالة الصحية للمواطن بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ومستشفى أم المصريين لحين تحسن حالته الصحية.