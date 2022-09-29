عاجل- الرئيس السيسى يتابع مشروع الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى توشكى

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى منطقة توشكى بجنوب الوادى، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.





جاء ذلك خلال اجتماعه، مع الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. وصرح المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس اطلع على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرى الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجها باستكمال العناصر والتفاصيل كافة، الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضى فى منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بالمنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

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